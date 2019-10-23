Суд продлил арест трех фигурантов дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок ареста трех фигурантов дела бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова — Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг. Обвиняемые и их адвокаты просили о домашнем аресте или освобождении под залог. Никто из фигурантов не признает свою вину.

«Считаю, что на данном этапе расследования изменение меры пресечения обвиняемым противоречит интересам расследования дела»,— заявил представитель следствия (цитата по ТАСС).

24 октября суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Михаилу Абызову. Бывшего министра арестовали в марте, изначально его обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти организации приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В ходе расследования господину Абызову предъявили обвинения в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

О новых обвинениях читайте в публикации “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».