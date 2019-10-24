Абызов сообщил о вынужденном отъезде в США несовершеннолетнего сына

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов рассказал в суде, где рассматривается ходатайство о продлении ареста, что его сын был вынужден покинуть Россию. По словам экс-чиновника, несовершеннолетнего ребенка могли изъять органы опеки.

«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России»,— сказал господин Абызов (цитата по РБК). По его словам, из-за ареста всех его счетов у него нет средств для обеспечения семьи и выплаты алиментов на двух детей, которые находятся на его иждивении.

В своем выступлении в суде Михаил Абызов рассказал, что много лет занимался предпринимательской деятельностью, а затем в составе правительства создавал предприятия, которые платят налоги «на десятки миллиардов рублей». «Налоги платятся для того, чтобы обеспечить функционирование государственных институтов, одним из которых является суд, ваша честь»,— добавил господин Абызов.

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Бывшего министра арестовали в марте, изначально его обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти организации приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. В ходе расследования господину Абызову предъявили обвинения в организации преступного сообщества и хищении, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

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Сначала в рамках обвинения в хищении 4 млрд руб. арестовали его счета и имущество на 20 млрд руб. Потом активы на 8 млрд руб. разморозили, а следом появилось новое уголовное дело, в котором фигурируют уже 32 млрд руб. Срок следствия по уголовному делу продлили до 25 марта 2020 года.

В чем еще обвинили бывшего чиновника в сентябре — в публикации “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».