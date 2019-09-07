Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра

Как стало известно “Ъ”, в пятницу следователи Следственного комитета РФ (СКР) официально предъявили экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову новые официальные обвинения в участии в незаконной предпринимательской деятельности и легализации полученных от нее 32 млрд руб., объединив их с прежним уголовным делом о создании оргпреступного сообщества (ОПС) и особо крупном мошенничестве. Сам господин Абызов все претензии следствия называет необоснованными, намереваясь доказывать свою невиновность как перед СКР, так и, если потребуется, в ходе судебного процесса.

Процедура предъявления обвинения прошла в пятницу утром в СИЗО «Лефортово», где с весны этого года содержится 47-летний Михаил Абызов. Интересно, что от СКР присутствовал не генерал-майор Сергей Степанов, возглавляющий следственную бригаду по громкому уголовному делу экс-министра «Открытого правительства», а один из его подчиненных. Как утверждают осведомленные источники “Ъ”, генерал Степанов сконцентрировался на общем руководстве расследованием и за прошедшие месяцы сам якобы ни разу лично не общался с главным обвиняемым. Не прибыл он в СИЗО и в пятницу, поручив провести процедуру одному из своих подчиненных.

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«Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо мошенничества (ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) содержатся обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ)»,— сообщил “Ъ” адвокат экс-министра Александр Аснис. Он уточнил, что суть добавленного к прежнему нового обвинения состоит в том, что Михаил Абызов, будучи министром, якобы нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО СИБЭКО двум другим компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО ХСРК. «Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд руб. следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные»,— пояснил господин Аснис. Между тем, по его словам, Михаил Абызов себя виновным как по прежнему, так и по новому обвинению не признал. Согласно установленной процедуре, после предъявления обвинения всегда следует допрос обвиняемого. Как утверждают защитники господина Абызова, он дал следователю короткие пояснения — «в том объеме, в котором считал это возможным в данный момент». Представители стороны защиты особо отмечают, что их клиент намерен доказать свою невиновность в ходе последующего следствия, а если придется, и в суде. «Он бодр, много читает и по мере возможности занимается спортом»,— заявил Александр Аснис, отдельно уточнив, что жалоб на условия содержания в СИЗО у его подзащитного не имеется.

Надо также отметить, что защитники господина Абызова считают «новое обвинение как с фактической, так и с правовой стороны совершенно несостоятельным».

Оно будет обжаловано в установленном законом порядке. «Эта законная, публично раскрытая, согласованная с Федеральной антимонопольной службой, никем не оспоренная и не признанная недействительной сделка вдруг признается следствием преступной только на том основании, что ее совершили компании, якобы имеющие отношение к Михаилу Абызову, бывшему в то время министром»,— заявили представители обвиняемого.

Сергей Сергеев