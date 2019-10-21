Следствие по делу Абызова продлили до 25 марта

Срок следствия по уголовному делу против экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова продлили до 25 марта 2020 года, сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Аснис. Следственный комитет России (СКР) также попросил продлить арест господина Абызова на три месяца – до 25 января. Суд рассмотрит ходатайство в четверг, 24 октября.

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Михаила Абызова арестовали в марте, изначально его обвиняли только в мошенничестве. По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти организации приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

В ходе расследования господину Абызову предъявили обвинения в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

О новых обвинениях читайте в публикации “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».