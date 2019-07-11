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Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей

Московские суды арестовали активы бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова на 20 млрд руб., сообщил его адвокат Сергей Дрозда. «Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 млрд 629 млн руб.»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Господин Абызов заявил, что речь идет о произволе следственных органов. «Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать что угодно»,— сказал он.

В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову. Спустя месяц Басманный суд арестовал почти €122 млн на счетах господина Абызова.

Бывшего министра задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до 25 июля.

Об аресте денег Михаила Абызова — в публикации “Ъ”.

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