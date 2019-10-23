В одну и ту же Африку нельзя войти дважды

Сочи с размахом принимает первый в истории саммит «Россия—Африка», совмещенный с российско-африканским экономическим форумом. На черноморское побережье съехались лидеры полусотни африканских стран, тысячи представителей политической и бизнес-элиты России и стран Африки. Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты уверены: пока у Москвы нет системной и долгосрочной стратегии работы на Африканском континенте, подобные масштабные мероприятия носят, скорее, идеологическо-демонстрационный характер.

Манго и дача Сталина

Сегодня в Сочи стартует одно из самых ожидаемых международных мероприятий этого года в России — экономический форум и саммит «Россия—Африка». К участию в нем были приглашены все 54 страны региона. Приняли приглашение президента РФ Владимира Путина 43 лидера, в их числе — премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, недавно награжденный Нобелевской премией мира. Вместе с российскими участниками и делегациями африканских стран и восьми крупных региональных объединений и организаций число участников форума и саммита превысило 10 тыс. человек.

Первый в истории взаимоотношений с Африкой российско-африканский саммит обставлен максимально помпезно. Помимо деловой и светской программ гостей (многие из которых в России впервые) ждут ледовое шоу с участием мировых звезд, экскурсии на Красную Поляну и дачу Сталина, прогулки на яхтах и двухдневный гастрономический фестиваль, на котором представят блюда российских регионов и российские вина, а также выставка российской продукции, в том числе военной. Через дорогу от медиацентра встал многоцелевой истребитель МиГ-35, а на площадке парка науки и искусства «Сириус» разместилась экспозиция российского военно-промышленного комплекса. Среди прочего — зенитно-ракетные комплексы большой, средней и малой дальности, стрелковое оружие, радиолокационные станции и продукция гражданского назначения российских концернов.

Россия занимает первое место по поставкам вооружений в страны южнее Сахары, и слоган нынешнего саммита «За мир, безопасность и развитие» можно читать именно в этом контексте. «Мы хорошо понимаем потребности наших партнеров и друзей и высоко ценим их стремление сделать Африку безопасной территорией. Уверен, продукция российского производства, прошедшая проверку в реальных боевых условиях, на сто процентов соответствует этим целям»,— объяснял Александр Михеев, гендиректор «Рособоронэкспорта». В ожидании реализации «ряда важных проектов» в корпорации нынешний год заранее назвали «годом Африки для системы военно-технического сотрудничества России».

Не меньшее внимание уделяется и экономической программе форума. Помимо основных тематических панелей и круглых столов уже не понаслышке знакомые с Африкой российские компании РЖД, ВТБ, «Росгеология», «Росатом» проведут серию презентаций для африканских лидеров. К подписанию готовы два десятка межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. Открывающиеся перед российскими и африканскими компаниями заманчивые перспективы накануне саммита один за другим обнародовали госагентствам ТАСС и «РИА Новости» послы РФ и африканских стран. Например, Кения хочет поставлять в Россию манго, авокадо, цветы и чай, Кот-д`Ивуар — полезные ископаемые и какао-бобы, Намибия — мясо и рыбу. На Мадагаскар могут поставить 11 российских мобильных лабораторий для диагностики чумы, а в Габоне — открыть центр по продвижению русского языка.

Крупнейшие российские проекты в Африке Читать далее

«Африка все больше становится континентом возможностей. Она обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью,— рассказал в интервью ТАСС накануне саммита президент РФ Владимир Путин.— Сегодня в процессе подготовки и реализации находятся инвестиционные проекты с российским участием на миллиарды долларов. Ресурсы и у России, и у отечественных компаний солидные. В свою очередь, ожидаем, что наши партнеры создадут необходимые стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, механизмы защиты вложений, обеспечат благоприятный инвестиционный климат».

Напомнить гостям, чего еще Россия ждет от Африки, Владимир Путин сможет не только на множестве двусторонних встреч, но и на пленарном заседании экономического форума, которое состоится в среду. Вместе с ним на заседании выступит Абдель-Фаттах ас-Сиси, президент Египта, нынешней страны—председателя Африканского союза. Между тем именно Египет — ключевой торгово-экономический партнер РФ в Африке, не только лидирующий по объему товарооборота, но и готовящийся к подписанию с Евразийским экономическим союзом соглашения о создании зоны свободной торговли. Говоря от имени континента, господин ас-Сиси уже заверил, что нынешний саммит — шаг к «реализации надежд и чаяний африканских народов и дружественного российского народа».

«Это был не только акт великодушия»

Гендиректор «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев ожидает, что уже в ближайшие три года товарооборот между Россией и странами Африки увеличится вдвое. Уверенность, в том, что взаимные ожидания и надежды реализуются, вообще звучит во многих заявлениях накануне саммита. В условиях взрывного роста численности населения и небыстрого, но неуклонного увеличения ВВП континент представляет собой растущий рынок сбыта с развивающимся средним классом. А подписанное в прошлом году соглашение о создании в Африке зоны свободной торговли еще не делает из нее аналог Евросоюза, но все же облегчает заход на этот рынок иностранным компаниям. «Африка находится сейчас в том же положении, в каком был Китай в 1990-е: как тигр перед прыжком»,— говорит профессор Кембриджского университета Ха Джун Чхан.

Для России лейтмотивом подготовки саммита, звучавшим во многих политических и экспертных дискуссиях, стала идея «возвращения» в Африку. А значит, фактически признание потери там своих позиций.

«Знакомство с Африкой для России для многих началось еще в XIX веке с англо-бурской войны,— отмечает доктор исторических наук, профессор ВШЭ Ирина Филатова.— Следующая, уже внутренняя волна увлечения Африкой началась с Коминтерна, когда тот озаботился судьбой коммунистического движения в ЮАР и в 1928 году стал настаивать, что тем нужно строить "независимую туземную республику", не объяснив, правда, что это такое. Позже лозунг был отменен, но идея независимой туземной республики пришлась по душе африканским коммунистам».

То, что произошло в конце 1950-х—начале 1960-х годов, в советской идеологии получило название «крах колониальной системы империализма». Только в 1960 году, объявленном ООН Годом Африки, одно за другим независимость получили 17 африканских государств. Москва активно поддерживала национально-освободительные движения и оказывала всестороннюю, в первую очередь военную и экономическую, помощь молодым африканским государствам. Помощь эта была чаще всего либо безвозмездной, либо на основе долгосрочных кредитов, не имевших полноценного международно-правового оформления. Взамен Москва требовала от партнеров исключительно заверений в лояльности СССР и социалистическому лагерю, в частности провозглашения «социалистической ориентации» страны. Это позволяло считать ее союзником в борьбе двух систем.

Идеология и сегодня во многом остается краеугольным камнем российско-африканского диалога. С обеих сторон подчеркивают: у России никогда не было колоний на континенте. «Отношения между нами носят традиционно дружественный характер, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга,— напомнил в июне глава МИД РФ Сергей Лавров собравшимся в Москве акционерам Африканского экспортно-импортного банка.— Наша страна никогда не участвовала в колониальных захватах в регионе, не занималась варварским разграблением его природных ресурсов. Напротив, неизменно выступала против различных проявлений расизма, оказывала разностороннее содействие африканским народам в их борьбе против колониализма, а после обретения ими независимости помогала в становлении и укреплении государственности, развитии национальных экономик».

Легкий антиимпериалистический флер сохраняется у российско-африканского диалога и сегодня, особенно учитывая отсутствие серьезных внешнеполитических разногласий. «Наши государства — противники односторонних санкций, мер принуждения и торговых войн — последовательно выступают за то, чтобы система мировой торговли носила справедливый характер, а плодами глобализации могли пользоваться все без исключения страны, а не узкая группа государств»,— констатировал глава МИД РФ.

В советское время была заложена и система обучения в СССР африканских студентов, основу которой составил открытый в феврале 1960 года в Москве Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Всего обучение в советских вузах прошли более 80 тыс. африканских студентов, среди них, например, президент Анголы Жуан Лоренсу, выпускник Военно-политической академии имени Ленина (сейчас — Военный университет Минобороны РФ).

Сегодня у Министерства образования РФ подписаны соглашения в сфере науки, образования и культуры с тремя десятками африканских стран, а обучение проходят около 17 тыс. (три четверти — на контрактной основе). Это в два раза больше, чем десять лет назад, но куда меньше, чем учится студентов из Африки во Франции, Китае, США, Германии и Малайзии.

С советского же времени сохранилась и многомиллиардная задолженность африканских стран перед Москвой — прежде всего за поставки вооружений. По оценке Владимира Путина, Россия уже списала африканским странам советские долги на сумму $20 млрд. Кстати, в такую же сумму оценивается совокупный годовой товарооборот России со странами Африки (популярные статьи экспорта из РФ — продовольствие, сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства). Половина суммы товарооборота обеспечивается за счет сотрудничества с четырьмя странами — Египтом, Алжиром, Марокко и ЮАР, а общий объем годового товарооборота меньше, чем, например, за год у России с Италией.

По словам Владимира Путина, списание советского долга — «это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам». «Поэтому мы сочли оптимальным для всех вариантом начать сотрудничество с чистого листа»,— объяснил он.

«Мы не знаем, чего мы хотим от Африканского континента»

Вместе с тем сотрудничество «с чистого листа», которое сложилось у Москвы с африканскими странами после распада СССР, вызывает немало вопросов.

Часть из них обнародовала на последнем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Не могу не сказать несколько слов относительно ошеломляющего количества антироссийских публикаций, в частности в американских СМИ, в преддверии саммита "Россия—Африка". Это, конечно же, беспрецедентная история. Мы понимаем, что кто-то ее режиссирует,— возмутилась госпожа Захарова и обвинила западную прессу в попытке дискредитировать политику России на африканском направлении.— Информагентства и так называемые эксперты в привычном режиме обвиняют Москву во всех грехах теперь уже в привязке к Африканскому континенту, в поддержке "неправильных" режимов через поставки вооружений и военной техники, во вмешательстве в выборы, коррупционных связях».

Между тем факты говорят о том, что опасения Запада относительно бурного роста российского влияния в Африке лишены оснований. В 1990-е годы интерес к континенту со стороны России был во многом утерян, и последствия этого не удается преодолеть до сих пор. В 1992 году Москва закрыла девять посольств, четыре консульства и большое количество культурных центров в странах Африки. Российские лидеры в течение десяти лет ни разу не посещали Африканский континент, затянувшуюся паузу прервал визит Владимира Путина в Египет в 2005 году. Документальным отражением спада в российско-африканских отношениях стала утвержденная в начале 1990-х годов концепция внешней политики РФ, где африканский регион опустился ниже Латинской Америки и Австралии. В нынешней версии документа в разделе региональных приоритетов внешней политики России первое по очередности место занимает СНГ (параграф 49). Расширение «разнопланового взаимодействия с африканскими государствами на двусторонней и многосторонней основе посредством политического диалога и развития взаимовыгодных торгово-экономических связей» идет последним, 99-м параграфом этого раздела.

Опрошенные “Ъ” эксперты охотно перечисляют те проблемы, которые сохраняются и сегодня. Это неготовность вкладывать серьезные средства, с одной стороны, и возвращать кредиты — с другой. У обеих сторон имеются сложности с сертификацией продукции. Африканские бизнесмены не понимают российской специфики, а российский бизнес с предубеждением относится к Африке как к маргинальному рынку. К препятствиям на пути сотрудничества эксперты относят также политическую нестабильность в ряде африканских стран, сильный перекос товарооборота в пользу России, ограниченные потребности в российских технологиях, за исключением немногих, традиционно востребованных в регионе, например в области геологоразведки.

Возвращающейся в Африку России предстоит конкурировать там с США и Китаем, прочно обосновавшимися на континенте. Давая комментарий на эту тему журналистам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в данном случае стоит говорить не о конкуренции, а «о взаимовыгодном сотрудничестве». «Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент. России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества африканским государствам»,— отметил господин Песков.

Между тем совокупный товарооборот Африки с США превышает российский в три раза (около $61 млрд), а с Китаем — в десять раз (около $204 млрд.). Саммиты с участием африканских лидеров, аналогичные открывающемуся в Сочи, КНР проводит с 2006 года. В 2018 году в Пекине по итогам мероприятий Форума китайско-африканского сотрудничества было подписано около 150 соглашений о сотрудничестве, и еще 28 стран региона присоединились к китайскому проекту «Пояс и путь».

Часть этих проблем обсуждалась и на прошедшем на днях в Москве круглом столе «Россия—Африка: к истории взаимоотношений», организованном Школой исторических наук ВШЭ и Центром африканских исследований Института всеобщей истории РАН. «От нашей военной помощи ничего не осталось, от нашей экономической помощи ничего не осталось,— перечисляет Ирина Филатова.— Если считать успехом то, что осталось, то получается, что успешной была только идеологическая политика в Африке».

Одна из главных претензий экспертного сообщества — отсутствие единой долгосрочной стратегии России в Африке. «Реально у России на сегодняшний день отсутствует внешнеполитическая стратегия в Африке. Есть концепция политики России в Африке для служебного пользования, но это общие слова, составленные в основном для внутримидовских нужд. Мы не знаем, чего мы хотим от Африканского континента и какие могут быть там наши национальные интересы — не краткосрочные, ситуативные, а долгосрочные, на 5–10–50 лет вперед»,— пояснил “Ъ” профессор кафедры востоковедения МГИМО африканист Андрей Емельянов.

По его словам, сформулировать суть такой стратегии должно руководство страны, а не эксперты. Андрей Емельянов надеется: «Хорошо, если на саммите подобное стратегическое видение будет сформулировано в первом приближении или хотя бы обозначены наши национальные интересы».

Галина Дудина