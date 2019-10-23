Крупнейшие российские проекты в Африке

С 1993 года Россия в лице компании АЛРОСА сотрудничает с Анголой в сфере добычи алмазов и гидроэнергетики. Компании принадлежат 41% акций горнорудного общества «Катока» и 55% в уставном капитале АО «Гидрошикапа», которое в 2008 году запустило ГЭС в провинции Лунда Сул. В 2013 году дочерними структурами АЛРОСА и британской компании Botswana Diamonds Plc. было создано предприятие Sunland Minerals Pty Ltd. для разведки перспективных площадей в Ботсване. Компания также ведет работу по определению ресурсного потенциала Зимбабве.

ЛУКОЙЛ является участником трех добывающих проектов в Египте — Мелейя (доля 24%), WEEM (50%) и WEEM Extension (50%). В 2014 году компания вошла в морские глубоководные проекты на блоках Тано на шельфе Ганы и OML-140 на шельфе Нигерии. В 2015 году компания стала участником проекта по разработке участка Этинде в акватории Камеруна (доля 30%), а в июне 2019 года заявила о покупке 25% в проекте Marine XII в Республике Конго у структуры британской New Age за $800 млн.

В 2015 году Россия и Египет подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации первой египетской АЭС «Эль-Дабаа». Реализация проекта обойдется в $30 млрд, 85% стоимости будет профинансировано за счет кредита РФ. «Росатом» осуществит поставку ядерного топлива на весь жизненный цикл станции, обучит персонал и окажет поддержку в эксплуатации АЭС в первые десять лет работы. В 2017 году «Росатом» подписал соглашение с Нигерией о строительстве атомного реактора.

В 2008 году между Россией и Анголой был заключен контракт на создание и запуск первого спутника вещания AngoSat 1. Исполнителем стала РКК «Энергия». В 2011 году российские банки предоставили Анголе кредиты на сумму $278,46 млн, при этом весь контракт стоил Анголе $327,6 млн. Пуск состоялся с Байконура 26 декабря 2017 года, но на следующий день с AngoSat 1 перестала поступать информация из-за сбоя в системе электроснабжения. В 2018 году РРК «Энергия» приступила к постройке нового аппарата AngoSat 2, на создание которого российская сторона потратит около $130 млн.

В 2017 году «Роснефть» приобрела у итальянской компании Eni 30% проекта по разработке месторождения Зор у берегов Египта за $1,125 млрд. Запасы оцениваются в 800 млрд куб. м и сравнимы с ресурсами двух крупнейших морских месторождений в Израиле.

Группа компаний «Ренова» осуществляет добычу марганцевой руды, производство ферросплавов, разведку урана и золота в ЮАР, Габоне, Мозамбике. Добычей руды в ЮАР занимается компания United Manganese of Kalahari, где «Ренове» принадлежит 49%. Общий объем инвестиций группы в Африке превышает $1 млрд.