«Аэрофлот» давит на бизнес-залы

«Аэрофлот» поставил российским региональным аэропортам ультиматум, требуя снижения цен на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое. В противном случае компания прекратит оплачивать обслуживание своих пассажиров в лаунжах. В качестве первого шага компания с 15 августа отменяет бесплатное для клиентов — владельцев золотых карт, купивших билеты в экономкласс, обслуживание в Архангельске и Магнитогорске. Источники в аэропортовых холдингах говорят о готовности снижать цены «в разумных пределах», но не готовы опустить их до уровня крупнейших хабов.

«Аэрофлот» требует от аэропортовых холдингов («Новапорт», «Аэропорты регионов», «Базэл Аэро») и не входящих в них региональных аэропортов снижения цен на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах. Правом бесплатного (за счет авиакомпании) посещения бизнес-зала пользуются владельцы золотых и платиновых карт программы лояльности «Аэрофлота» и пассажиры бизнес-класса.

Источник “Ъ” в «Аэрофлоте» утверждает, что за обслуживание одного человека в лаунже компании приходится платить 5–7 тыс. руб., что существенно выше, чем в Москве и в аэропортах Европы.

По его словам, европейским аэропортам компания платит от €25 до €40 (около 3 тыс. руб.), причем верхняя планка соответствует услугам крупнейших аэропортов ЕС с соответствующим качеством обслуживания.

Источники “Ъ” в аэропортовых холдингах говорят, что «Аэрофлот» выставил им ультиматум: если цены не будут снижены, перевозчик прекратит оплачивать обслуживание всех своих клиентов в региональных аэропортах. Собеседник “Ъ” в «Аэрофлоте» говорит, что пассажирам бизнес-класса в качестве альтернативы предложат бонусные мили, которые впоследствии можно обменивать на билеты. А обладателям золотого статуса в программах лояльности «Аэрофлота» просто заменят милями обслуживание в бизнес-залах.

Во вторник авиакомпания объявила о прекращении с 15 августа бесплатного обслуживания в лаунжах аэропортов Архангельска и Магнитогорска клиентов с золотым статусом, купивших билет в экономклассе. Взамен им будут предоставлено по 3 тыс. бонусных миль. Обладатели платинового статуса и пассажиры бизнес-класса сохранят право на бесплатное обслуживание.

Источник “Ъ” в одном из аэропортовых холдингов считает, что компания специально выбрала два небольших аэропорта, не входящих в холдинги. «Изначально предполагалось, что в качестве жертв будут выбраны аэропорты Архангельска и Мурманска,— рассказывает он.— Впоследствии Мурманск решили заменить на Магнитогорск — видимо, чтобы дистанцироваться от недавних событий в Шереметьево». Напомним, что в мае в аэропорту загорелся самолет, направлявшийся в Мурманск, погиб 41 человек (см. “Ъ” от 6 мая).

В «Аэропортах регионов» (входят в «Ренову» Виктора Вексельберга) считают некорректным сравнение тарифов региональных аэропортов и крупнейших мировых авиаузлов. «Снижение тарифа невозможно без снижения качества обслуживания пассажиров,— говорят в холдинге.— Инфраструктура наших аэропортов прошла инвестиционную фазу для повышения класса обслуживания, на чем в свое время настаивал в том числе "Аэрофлот"». Сравнивать тарифы региональных аэропортов и ведущих мировых хабов в принципе некорректно в силу того, что пассажиропоток у них отличается на порядки, добавляют в компании.

Источник “Ъ” в одном из холдингов говорит, что «Аэрофлот» требует снижения тарифа до 2–2,5 тыс. руб.

По данным “Ъ”, сегодня средняя цена на обслуживание клиента в бизнес-зале «Аэропортов регионов» составляет 3,7 тыс. руб.

В другом холдинге говорят, что готовы снизить цены до средних по России 3–3,8 тыс. руб. «Но предоставить цены Шереметьево мы не готовы: у них совсем другой пассажиропоток и другое количество пользователей бизнес-зала»,— говорит он. Шереметьево, по данным “Ъ”, предоставляет услугу бизнес-зала за 1,1 тыс. руб.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает решение «Аэрофлота» логичным в текущих экономических условиях. В противном случае авиакомпании придется отдавать аэропортам значительную долю от цены билета, говорит он. «В отличие от бонусных миль, позволяющих получить бесплатные билеты, обслуживание в бизнес-зале существенно не увеличивает лояльность клиента — оно не создает стимула больше летать рейсами конкретной авиакомпании»,— полагает эксперт.

Герман Костринский