«Аэрофлот» ограничил доступ владельцам золотых карт в бизнес-залы еще шести городов

Компания «Аэрофлот» с 16 октября ограничивает доступ клиентам с золотыми картами в бизнес-залы аэропортов еще шести городов: Геленджика, Грозного, Иркутска, Магаса, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, говорится в комментарии к правилам бонусной программы. В качестве компенсации пассажирам рейсов «Аэрофлота», «России» и «Авроры» будут начислены 3 тыс. миль из этих городов.

15 сентября «Аэрофлот» ограничил доступ в бизнес-залы аэропортов 18 городов: Анапа, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Саратов, Хабаровск и Якутск. Перед этим компания поставила региональным аэропортам ультиматум и потребовала снизить цены на обслуживание своих клиентов в бизнес-залах почти вдвое. Компания пригрозила прекратить оплачивать обслуживание своих пассажиров в лаунжах.

Позднее компания исключила из этого списка Самару, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, а затем Анапу и Краснодар. «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга договорились с «Аэрофлотом» о снижении своих затрат на обслуживание пассажиров в бизнес-залах. По информации “Ъ”, теперь авиакомпания будет платить 2 тыс. руб. за каждого участника программы лояльности вместо прежних в среднем 3,5–4 тыс. руб.

О соглашении читайте в материале “Ъ” «"Аэрофлот" вернул пассажирам бизнес-залы».