Израйлит потребовал возбудить дело на сотрудников ФСБ из-за изъятой декларации об амнистии

Бывший председатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит требует возбудить уголовное дело против сотрудников ФСБ из-за разглашения сведений его декларации об амнистии капиталов. Документы изъяли у ФНС и использовали в качестве доказательств его вины. Адвокат предпринимателя Виктория Бурковская сказала РБК, что заявление подали в конце августа, но никакого ответа не последовало.

Господин Израйлит настаивает на возбуждении дела по ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Он написал заявление на старшего следователя следственной службы управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Ботова и старшего оперуполномоченного Алексея Шишкова.

Ранее Верховный суд не нашел нарушений в действиях ФСБ при изъятии декларации об амнистии капиталов для уголовного дела.

Господина Израйлита задержали в конце 2016 году, его обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. В начале 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, в октябре снова приступили к его рассмотрению. Прокуратура убрала из списка доказательств спецдекларацию об амнистии капитала. Ранее в обвинительном заключении было сказано, что господин Израйлит задекларировал в 2016 году иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета.

Подробнее — в материале “Ъ” «Налоговая декларация выбыла из суда».