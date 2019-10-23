Верховный суд разрешил ФСБ изъять декларацию об амнистии капитала по делу главы «Компании Усть-Луга»

Верховный суд РФ не нашел нарушений в действиях ФСБ, использовавшей декларацию об амнистии капитала в уголовном деле председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, подозреваемого в хищении средств при строительстве терминала в одноименном порту Ленобласти. Соответствующую жалобу на действия силовиков подавала защита Израйлита.

Как сообщают «Ведомости», речь идет о декларации, в которой бизнесмены раскрывают свои все активы, чтобы воспользоваться амнистией. ФСБ решила ее изъять и использовать в деле о выводе средств по подложным документам, однако в прокуратуре позже заявили, что не будут ее использовать.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце сентября бизнес-омбудсмен Борис Титов посчитал использование декларации против Валерия Израйлита нарушением «духа закона об амнистии капиталов».