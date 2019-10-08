Прокуратура отказалась от главного доказательства в деле главы «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение по существу уголовного дела председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Прокурор заявил, что исключит из списка доказательств специальную налоговую декларацию, раскрывшую истинные доходы обвиняемого, сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, в начале заседания представитель прокуратуры уточнил, что спецдекларация была «излишне включена в обвинительное заключение» и ссылаться на нее при рассмотрении уголовного дела не будут. При этом сам господин Израйлит свою вину по-прежнему не признает. Он считает возбуждение дела незаконным и требует его прекращения, с последующими извинениями прокурора.

Напомним, что в начале текущего года районный суд вернул в прокуратуру дело для устранения нарушений. Валерий Израйлит был задержан в конце 2016 года по подозрению в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области.