«Ведомости»: ФСБ использовала изъятую декларацию об амнистии для доказательства вины предпринимателя

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы (ФНС) декларацию, заполненную предпринимателем в рамках амнистии капитала. Документ использовали в суде в качестве доказательства по обвинению бизнесмена, сообщила газета «Ведомости».

Речь идет об уголовном деле Валерия Израйлита — совладельца компании «Усть-Луга», который строил морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области. Обвинение считает, что господин Израйлит экономил на поставках некачественных труб для порта и выводил деньги за границу.

В ФСБ узнали о декларации господина Израйлита из сообщений ICQ, которое нашли на изъятой технике у сотрудников его компании. ФСБ потребовала у суда изъять этот документ у ФНС. Декларация оказалась у службы в марте 2017 года. Она описана в обвинительном заключении: господин Израйлит задекларировал в 2016 году иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. У одной из своих компаний он хотел купить яхту и так объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, но затем расторг договор купли-продажи. Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным документам, пишут «Ведомости».

Защита господина Израйлита считает, что делать выемку документов и использовать их в качестве доказательств вины было нельзя. Однако суд решил, что, если бизнесмену предъявляют обвинения, на которые амнистия не распространяется, значит закон о добровольном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве доказательства.

Первая волна амнистии капитала проводилась в России 2015–2016 годах. Второй этап действует с 1 марта 2018 года. В мае президент Владимир Путин подписал изменения в закон о продлении амнистии до 1 марта 2020 года. Гражданам предлагали подавать спецдекларации. Им обещали режим налоговой тайны и освобождение от ответственности, платить налог с активов не требовалось.

Валерия Израйлита задержали в конце 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, в валютных операциях по подложным документам и в легализации преступных доходов. В начале 2019 года суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. В начале сентября сообщалось, что Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело.

Подробнее о деле господина Израйлита читайте в материале “Ъ” «За деньгами пришли в порт».

О причинах продления амнистии капитала в России - в публикации “Ъ” «Офшорным капиталам продлили пропуск».