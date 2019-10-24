Соперник Нетаньяху начал переговоры о формировании правительства Израиля

Получивший от израильского президента Реувена Ривлина мандат на формирование правительства лидер оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц начал консультации по созданию нового Кабинета министров, сообщает штаб господина Ганца. Он получил 28 дней, за которые должен сформировать коалицию.

«Сразу после получения мандата от президента этим вечером лидер "Кахоль-Лавана" Бени Ганц поговорил с лидером партии "Наш дом — Израиль" Авигдором Либерманом»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения штаба. «Они также договорились о встрече своих переговорных групп»,— заявили там.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерял возможность создать правительство впервые за десять лет.

17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получил 33 места в парламенте, а партия «Ликуд» (ее возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху) — 32. Бени Ганц не принял предложение господина Нетаньяху о формировании правительства национального единства, отказавшись от компромиссного плана. В итоге Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство, и он передал мандат президенту.

О том, почему еще рано говорить об уходе Биньямина Нетаньяху с политической арены, читайте в материале “Ъ” «Переход хода».