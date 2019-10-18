Оппозиция в Израиле отвергла предложение Нетаньяху о создании коалиции

Лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не принял предложение премьер-министра и главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху о формировании правительства национального единства. 17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок «Кахоль Лаван» взял 33 места в парламенте, а «Ликуд» — 32. Президент Израиля Реувен Ривлин попросил господина Нетаньяху сформировать новое правительство.

«Ганц отказался от плана президента, отказался встречаться с главой правительства Нетаньяху, отказался проводить встречи между переговорными группами, а теперь отказывается принять компромиссный план главы правительства»,— сообщила пресс-служба «Ликуда» на странице в Facebook. В партии считают, что оппозиция своими действиями хочет добиться проведения новых выборов.

В середине следующей недели истекают 28 дней, отведенные премьеру на создание правительства. Этот срок можно будет продлить еще на 14 дней, однако после президент Израиля пообещал передать обязанность формирования правительства другому депутату Кнессета.

Подробнее о ситуации в стране читайте в материале “Ъ” «В Израиле сложилась предкоалиционная ситуация».