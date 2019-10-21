Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину. Господин Ривлин при этом собирается передать мандат лидеру центристского блока «Кахоль-Лаван» («бело-голубые») Бени Ганцу.

«Сегодня, 21 октября, я получил заявление Нетаньяху о том, что он возвращает мандат на формирование правительства, поскольку сам не смог этого сделать»,— сообщается на странице президента Израиля в Twitter.

17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получил 33 места в парламенте, а партия «Ликуд» (ее возглавляет Биньямин Нетаньяху) — 32. Бени Ганцу не принял предложение Биньямина Нетаньяху о формировании правительства национального единства, отказавшись от компромиссного плана. В партии премьера посчитали, что «бело-голубые» хотят добиться новых выборов.

О ситуации в стране читайте в материале “Ъ” «В Израиле сложилась предкоалиционная ситуация».