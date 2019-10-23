Президент Израиля поручил сформировать правительство оппонентам Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на создание правительства лидеру оппозиционного центристского блока «Кахоль-Лаван» («бело-голубые») и бывшему начальнику Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу, сообщает The Jerusalem Post. На формирование правительства у господина Ганца будет 28 дней. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху Нетаньяху потерял возможность создать правительство впервые за десять лет.

«Те, кто попытается втянуть Израиль в проведение третьих выборов, будут отвергнуты народом Израиля и исчезнут с политической карты. Граждане Израиля не простят тех, кто ставит свое личное благо выше национальных интересов»,— заявил лидер «бело-голубых». Бени Ганц также сообщил, что намерен создать правительство, «которое будет стремиться к миру, но сможет победить любого врага».

Напомним, 17 сентября в Израиле состоялись парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» получил 33 места в парламенте, а партия «Ликуд» (ее возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху) — 32. Бени Ганц не принял предложение Биньямина Нетаньяху о формировании правительства национального единства, отказавшись от компромиссного плана. В итоге Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство, и он передал мандат президенту.

О том, почему еще рано говорить об уходе Биньямина Нетаньяху с политической арены, читайте в материале “Ъ” «Переход хода».