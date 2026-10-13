АТОР назвал стоимость отдыха на горнолыжных курортах Сочи предстоящей зимой

По оценке эксперта, в новогодние праздники стоимость отдыха в горах Сочи традиционно увеличится. В начале января цены окажутся на 20-25% выше среднего уровня. При этом внутренние направления все равно останутся выгоднее поездок на зарубежные горнолыжные курорты, считает эксперт. По его словам, только авиаперелет за границу может достигать 40–50 тыс. руб., тогда как проживание и катание требуют дополнительных средств.