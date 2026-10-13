АТОР назвал стоимость отдыха на горнолыжных курортах Сочи предстоящей зимой
АТОР: зимний отдых на горнолыжном курорте Сочи обойдется в 85-95 тысяч рублей
13.10.2026, 11:37
В наступающем зимнем сезоне стоимость отдыха на горнолыжных курортах в Сочи для одного человека составит 85-95 тыс. руб. В эту сумму уже включены шесть дней проживания, перелет, а также абонемент на подъемники и канатные дороги. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
По оценке эксперта, в новогодние праздники стоимость отдыха в горах Сочи традиционно увеличится. В начале января цены окажутся на 20-25% выше среднего уровня. При этом внутренние направления все равно останутся выгоднее поездок на зарубежные горнолыжные курорты, считает эксперт. По его словам, только авиаперелет за границу может достигать 40–50 тыс. руб., тогда как проживание и катание требуют дополнительных средств.
По данным участников рынка, опрошенных «Ъ», ранние бронирования новогоднего отдыха в горах Сочи замедлились. Высокая стоимость отдыха усиливает интерес потребителей к альтернативным направлениям, где можно сократить бюджет за счет более коротких поездок и экскурсионных программ. Туроператоры сокращают квоты на межсезонье на 50% по сравнению с прошлым годом и ждут более активных продаж в ноябре-декабре.