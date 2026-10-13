Politico узнало о подготовке ЕК 23-го пакета санкций против России

Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций, куда попали около 1,6 тыс. компаний и физлиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. В него вошли российские оборонные предприятия, их руководители и политики, участвовавшие в выборах в Госдуму на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.