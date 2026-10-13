Politico узнало о подготовке ЕК 23-го пакета санкций против России
Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет санкций против России
13.10.2026, 11:24
Еврокомиссия (ЕК) начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций, который могут представить до конца года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. Инициаторами новых ограничений выступают Германия и Польша.
На заседании Евросоюза 15 октября страны намерены призвать к ужесточению санкций, в первую очередь против российской энергетики. Это связано с недавно заключенными соглашениями между Россией и США о поставках дизельного топлива, пишет Politico.
Накануне Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций, куда попали около 1,6 тыс. компаний и физлиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. В него вошли российские оборонные предприятия, их руководители и политики, участвовавшие в выборах в Госдуму на территории Крыма, Донбасса и Новороссии.