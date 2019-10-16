Бюджетное правило оказалось прибыльным

“Ъ” стали известны основные параметры поправок к текущему бюджету 2019 года, разработанные Минфином. В полном соответствии с бюджетным правилом расходы бюджета этого года увеличиваются на 195 млрд руб. при сокращении нефтегазовых доходов почти на 400 млрд руб. и снижении общих доходов примерно на уровне новых расходов. Перераспределения средств нацпроектов практически нет, крупнейшее изменение текущего бюджета — докапитализация ВЭБ.РФ на 161 млрд руб.

Законопроект о традиционных «осенних» поправках к действующему закону о федеральном бюджете на текущий год подготовлен Минфином и 11 октября передан премьер-министру Дмитрию Медведеву. Документ с приложениями есть в распоряжении “Ъ”. Напомним, правки бюджета в практике последних лет производятся два раза в год, «осенние» правки, как правило, принимаются Госдумой в декабре после завершения принятия бюджета на следующие три года, они фиксируют финальные уже де-факто произошедшие изменения в финансировании гострат.

Сами по себе изменения 2019 года очень невелики и с точки зрения макроэкономики не имеют значения: расходы бюджета увеличиваются всего на 195 млрд руб. Более важно то, что рост расходов, вписывающийся в бюджетное правило, происходит при снижении прогноза нефтегазовых доходов — они снижаются на 398,5 млрд руб. (в том числе из-за снижения цен на экспортный газ «Газпрома» от прогнозных). Ненефтегазовые доходы при этом увеличиваются на 193,8 млрд руб., общее снижение федеральных доходов к принятым планам — 204,7 млрд руб. Напротив, расходы увеличиваются на 195,8 млрд руб.— в сущности, это все допдоходы 2019 года, прямо не связанные с нефтегазовым экспортом. Значимые части ненефтяных допдоходов — успехи ФНС в администрировании налогов, в первую очередь НДС и налога на прибыль (притом что сами по себе оценки валовой прибыли компаний 2019 года в бюджете незначительно уменьшены), а также, что неожиданно, рост на 70% доходов от размещения Минфином федеральных средств на депозитах, это еще 70 млрд руб.

Крупнейшими новыми тратами является взнос в капитал ВЭБ.РФ на сумму 161 млрд руб. с довольно неловкой формулировкой «на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну РФ» — речь с очевидностью идет о возврате ВЭБ.РФ потерь от передачи Связь-банка на баланс Промстройбанка. Ранее они оценивались ВЭБ.РФ в 212 млрд руб., формулировка «части затрат» не позволяет сказать, погашены ли они полностью.

Программа размещения ОФЗ на 2019 год сокращается с 1,56 трлн до 1,37 трлн руб.

Прочие перераспределения невелики. Так, для макроситуации важнее всего почти полный отказ от коррекции расходов по нацпроектам: в сумме все они уменьшены на 5,73 млрд руб., внутри нет перераспределения более чем на 1 млрд руб., кроме снижения расходов по инфраструктурному плану на 5,8 млрд руб. (1,5% его стоимости в 2019 году). Обращает на себя внимание снижение оценок инвестиций 2019 года в пояснениях к бюджету: Минфин считает, что в этом году темпы их роста составят 2% (в текущем бюджете — 3,1%), притом что их валовая оценка выросла. Правки в пределах до 10 млрд руб. в разные стороны есть почти во всех госпрограммах, но они фрагментарны и нигде не затрагивают смысла реализуемых программ, отчасти связаны с запаздывающими во времени госинвестициями. Подтвержденные траты бюджета на стыке 2019–2020 годов будет слабым проинфляционным фактором первого полугодия 2020 года как раз в условиях более сильного, чем ожидалось, снижения инфляции. Ее прогноз на 2019 год в бюджете — 3,8% по итогам года.

Дмитрий Бутрин