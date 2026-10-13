Двух жителей Иркутской области осудили за контрабанду древесины на 10 и 9 лет
13.10.2026, 11:46
Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор двум жителям Приангарья, обвиняемым в приобретении незаконно заготовленной древесины и ее последующей контрабанде. Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, ущерб от преступлений оценивается в более чем 680 млн руб. Фактического руководителя организованной преступной группы и соучастника преступлений приговорили к десяти и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Подсудимым также назначены штрафы по 1 млн руб. каждому.
Установлено, что преступления совершались с 2013 по 2017 год. В этот период участники группы закупали незаконно заготовленную древесину, а затем отправляли ее в Китай. Подсудимые не признали свою вину в судебном заседании.
По информации областной прокуратуры, с участников преступлений в доход государства взысканы денежные средства в размере более 680 млн руб. В обеспечительных целях сохранен арест на имущество осужденных — 2 земельных участка, 12 жилых и нежилых помещений, а также 12 автомобилей.