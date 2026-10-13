В Финляндии снизили цену продажи архипелага Юуслуото, где принимали Брежнева

Брокер Сойле Снеллман сообщил изданию, что покупкой заинтересовались клиенты из Германии, США и Индии. Он напомнил, что сейчас в Финляндии действует запрет для россиян на сделки с недвижимостью. По его словам, власти страны могут иногда делать исключения, но для такого объекта, как Юуслуото, это невозможно.