В Финляндии снизили цену продажи архипелага Юуслуото, где принимали Брежнева
13.10.2026, 11:47
Финская государственная компания Fortum выставила на продажу частный архипелаг Юуслуото в Архипелаговом море за €4,8 млн. Об этом пишет Talouselama.
Брокер Сойле Снеллман сообщил изданию, что покупкой заинтересовались клиенты из Германии, США и Индии. Он напомнил, что сейчас в Финляндии действует запрет для россиян на сделки с недвижимостью. По его словам, власти страны могут иногда делать исключения, но для такого объекта, как Юуслуото, это невозможно.
В начале 1960-х годов по инициативе президента Финляндии Урхо Кекконена пять островов Юуслуото купила финская энергетическая компания Neste Oyj. На архипелаге создали частную базу отдыха для отдыха первых лиц и проведения неофициальных встреч. В 1961 году здесь побывал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Позднее острова посещали министр нефти Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани и генсек ООН Кофи Аннан.
Впервые комплекс островов выставили на продажу в 2024 году за €7,8 млн.