Карен Хачанов проиграл в четвертом круге «мастерса» в Шанхае
13.10.2026, 11:29
27-я ракетка мира Карен Хачанов не вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Шанхае. В матче четвертого круга россиянин уступил австралийцу Алексу де Минауру, занимающему девятое место в мировом рейтинге.
Встреча, продлившаяся 1 час 25 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4. В четвертьфинале Алекс де Минаур сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и Александром Бубликом, представляющим Казахстан.
Общий призовой фонд «мастерса» в Шанхае превышает $9,4 млн. В прошлом году победителем турнира стал монегаск Валантен Вашро, который не смог защитить титул, уступив американцу Томми Полу в третьем круге текущего розыгрыша.