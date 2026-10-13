В Индии снова задержали вышедших на протесты лидеров «Партии тараканов»
13.10.2026, 11:42
Полиция Нью-Дели задержала около 20 членов «Национальной партии тараканов» (CJP), включая руководителей, сообщает "Би-би-си». Это уже второе задержание активистов CJP за последние дни.
По информации СМИ, активисты перелезли через ограждения и проникли на территорию обсерватории Джантар-Мантар, которая до недавнего времени была главным местом для митингов в индийской столице. Там «тараканы» начали скандировать лозунги с требованием немедленной отставки главы ЦИК Индии Гьянеша Кумара.
Лидер CJP Саурав Дас успел записать видео происходившего и опубликовать его с подписью: «Джантар-Мантар отвоеван! Мы внутри, и сейчас нас задерживают! Но это послание всему нашему молодому поколению — мы можем это сделать! Гьяну, тебе конец, брат». Основатель партии Абхиджат Дипке написал в соцсетях: «Вы не можете отменить сопротивление!» Сейчас все задержанные находятся в полицейском участке Джаффапур.
«Национальная партия тараканов» (CJP) возглавила масштабные протесты в Индии после того, как ЦИК удалила из списков избирателей около 130 млн имен. CJP была основана весной 2026 года в ответ на слова председателя Верховного суда Индии, сравнившего часть безработной молодежи с «тараканами». Сторонники движения требуют отставки главы избиркома Гьянеша Кумара и отмены процедуры, уточняющей данные избирателей перед предстоящими выборами в стране.