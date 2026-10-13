В Индии снова задержали вышедших на протесты лидеров «Партии тараканов»

Лидер CJP Саурав Дас успел записать видео происходившего и опубликовать его с подписью: «Джантар-Мантар отвоеван! Мы внутри, и сейчас нас задерживают! Но это послание всему нашему молодому поколению — мы можем это сделать! Гьяну, тебе конец, брат». Основатель партии Абхиджат Дипке написал в соцсетях: «Вы не можете отменить сопротивление!» Сейчас все задержанные находятся в полицейском участке Джаффапур.