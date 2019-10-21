Кремль назвал смену состава СПЧ «ротацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения в составе Совета по правам человека (СПЧ). Главой организации вместо Михаила Федотова стал Валерий Фадеев, при этом из нее исключили несколько известных правозащитников.

Чем известен Валерий Фадеев Читать далее

«Ротация»,— заявил господин Песков радиостанции «Говорит Москва». Подробностей он не сообщил.

Бывшего главу СПЧ Михаила Федотова уволили в связи с достижением 70-летия — предельного возраста для государственной службы. Члены организации ранее просили оставить господина Федотова на его посту, учитывая его заслуги.

Из состава СПЧ исключили:

политолога, доцента кафедры государственного управления РАНХиГС Екатерину Шульман (включена в состав СПЧ в конце 2018 года);

руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва (заместитель председателя СПЧ);

руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова;

профессора ВШЭ Илью Шаблинского (председатель комиссии СПЧ по избирательным правам).

В состав совета вошли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Что говорил Валерий Фадеев о защите прав человека Читать далее

В связи со сменой состава СПЧ из организации решила уйти доктор юридических наук, бывший судья Конституционного суда Тамара Морщакова.

О планах Валерия Фадеева на посту главы СПЧ — в интервью “Ъ” «Я не червонец, чтобы всем нравиться».

О смене состава СПЧ читайте в материале “Ъ” «СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование».