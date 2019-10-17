Чем известен Валерий Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уходит в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе). Должность господина Федотова может занять председатель Общественной палаты РФ (ОП) Валерий Фадеев. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Валерий Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте. Окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института в 1983 году. Проходил срочную воинскую службу в ракетных войсках стратегического назначения вооруженных сил СССР, был оператором в ракетной шахте.

В 1983–1984 годах трудился в КБ «Алмаз», затем служил в РВСН. С 1986 года работал научным сотрудником в Вычислительном центре АН СССР, затем в Институте энергетических исследований АН СССР. С 1990 года старший научный сотрудник Института проблем рынка АН СССР, с 1993 года — замдиректора Экспертного института РСПП.

В 1992–1995 годах работал экспертом, научным редактором журнала «Коммерсантъ-Weekly» издательского дома «Коммерсантъ». В 1995 году покинул редакцию вместе с несколькими сотрудниками и принял участие в создании журнала «Эксперт». С 1995 по 1998 год трудился в качестве научного редактора и первого заместителя главного редактора журнала.

В 1998 году по совместительству работал первым заместителем главного редактора газеты «Известия» Ивана Лаптева. С ноября 1998 года занял пост главного редактора журнала «Эксперт».

В 2001–2004 годах — один из соучредителей, сопредседатель общественной организации «Деловая Россия». С 2006 года — гендиректор, совладелец ЗАО «Медиахолдинг "Эксперт"». Создатель телеканала «Эксперт-ТВ».

В 2006–2014 годах был членом Общественной палаты РФ. В 2008 году избран президентом общероссийской организации работников СМИ «Медиасоюз». С 20 октября 2011 года — член наблюдательного совета—председатель экспертного совета Агентства стратегических инициатив. С 2011 года — член центрального штаба «Общероссийского народного фронта». В 2012 году вошел в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

С октября 2014 года — ведущий общественно-политического ток-шоу «Структура момента» на «Первом канале». В сентябре 2016 года стал ведущим воскресного выпуска телепрограммы «Время». В 2016 году принимал участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Республики Коми. Занял шестое место, в окончательный список кандидатов не вошел. 20 марта 2017 года указом президента РФ утвержден членом Общественной палаты РФ шестого состава. В июне 2017 года избран секретарем ОП. В сентябре 2018 года покинул «Первый канал» по причине загруженности на работе в ОП.

Является директором автономной некоммерческой организации «Институт общественного проектирования». Член Совета старейшин общественной организации «Деловая Россия». Входит в высший совет «Единой России». Член попечительского совета фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Входит в Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви.