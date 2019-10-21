Что говорил Валерий Фадеев о защите прав человека

Журналист и член Общественной палаты Валерий Фадеев назначен председателем Совета по правам человека при президенте России. Что господин Фадеев говорил о правах человека и развитии гражданского общества — в материале “Ъ”.

О законе об НКО

«Речь идет не об ужесточении закона, а об особом информационном режиме для НКО, которые получают финансирование из-за рубежа. И это же очевидно, что большинство граждан страны должны были поддержать подобный законопроект. Сейчас мы фактически создаем новую государственность. И страна находится чуть ли не на первом этапе создания этой государственности. И в такие периоды большинство граждан являются националистами. В хорошем смысле этого слова. Не шовинистами, а в политическом смысле националистами».

20 июля 2012 года в интервью изданию Правда.ру.

О современном гуманизме

«В обывательском понимании, человек — главное Божие создание. И, конечно же, в каком-то смысле, в центре созданного Богом мироздания находится человек. И конечно, человек важен — он рефлексирует, осознает творение Бога и, в каком-то смысле, его воссоздает. Но, все-таки, это творение Бога. И когда из этого мироздания Бог вынимается, выбрасывается, тогда система теряет опору. Она становится пустой. Когда совершается попытка поставить на место Бога человека, это и есть, как я понимаю святейшего патриарха, ересь человекопоклонничества».

28 марта 2016 года в эфире радио «Вера».

О судопроизводстве

«Не могу не согласиться с тем, что в наших судах отмечается обвинительный уклон при вынесении приговоров… Наша система повернута в немножко негуманную сторону. Она развернулась в советские годы, в 1990-е, а мы пока не можем никак ее повернуть в правильном направлении. Но мы должны двигаться в сторону гуманизма».

7 декабря 2017 года на ежегодном региональном форуме «Активные граждане — сильный регион!».

О полиции

«У нас полиция действует предельно нежно... И мы это видели и на несанкционированном митинге на Тверской и 12 июня, и 26 марта. На мой взгляд, лучше уж так нежно, чем сразу дубинкой по голове. Это первое. Второе — конечно, несанкционированные митинги должны пресекаться. Я не видел реальных запретов властями митингов в России. Может быть, где-то в регионах и идет какое-то давление на желающих организовать митинг, но это бывает редко, это нетипично, а тем более в Москве такого не было никогда».

28 июня 2017 года в интервью РИА «Новости».

О гражданине с большой буквы

«В последние годы гражданское общество становится сильнее — это очевидно. У нас десятки тысяч действенных, деятельных НКО, которые вносят свой вклад в улучшение жизни по всей стране… Выступая перед президентом РФ, как доверенное лицо, я сказал ему, что мы можем сколько угодно составлять программы, направленные на укрепление и развитие нашего общества, но они не будут реализованы, если некому их будет реализовывать. А это значит, что основной упор должен быть направлен на работу с человеком как с Гражданином с большой буквы».

2 ноября 2018 года на форуме «Сообщество» в Москве.

О правозащитной деятельности

«Я широко понимаю правозащитную деятельность. Конечно, политические права и свободы, безусловно, важны, и, в конце концов, что, зря разваливали Советский Союз, чтобы теперь отказаться от политических прав и свобод? Ни в коем случае этого нельзя делать. То, что достигнуто, надо беречь во что бы то ни стало. И те коллеги, которые борются за политические права и свободы, конечно, заслуживают всяческого уважения».

21 октября 2019 года в эфире радиостанции Business FM.