Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

Члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ готовятся передать Владимиру Путину коллективное обращение с просьбой оставить Михаила Федотова на должности главы СПЧ, сообщил “Ъ” источник в совете. Накануне стало известно, что господин Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе).

«Учитывая личные заслуги Михаила Александровича и его непререкаемый авторитет, совет обращается к Вам с просьбой продлить срок его полномочий на время работы совета в нынешнем составе»,— говорится в письме на имя президента России. К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.

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В числе тех, кто подписался под письмом: Светлана Айвазова, Лев Амбиндер, Татьяна Андреева, Александр Асмолов, Андрей Бабушкин, Александр Верховский, Екатерина Винокурова, Павел Гусев, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Юрий Костанов, Татьяна Марголина, Ева Меркачева, Тамара Морщакова, Евгений Мысловский, Леонид Никитинский, Мара Полякова, Генри Резник, Владимир Ряховский, Роман Романов, Николай Сванидзе, Ольга Сидорович, Анита Соболева, Александр Сокуров, Сергей Цыпленков, Павел Чиков, Илья Шаблинский, Екатерина Шульман, Игорь Юргенс.

Михаил Федотов возглавляет СПЧ с 2010 года. С декабря 1992 по август 1993 года он был министром печати и информации РФ, после работал постоянным представителем России в ЮНЕСКО, с 1998 года был секретарем Союза журналистов России. Должность господина Федотова, скорее всего, займет председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

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Об ожидающихся в совете переменах — в публикации “Ъ” «"СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование"».