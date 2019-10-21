Тамара Морщакова уходит из СПЧ

Доктор юридических наук, бывший судья Конституционного суда Тамара Морщакова решила уйти из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) после того, как в организации сменился состав. СПЧ возглавил Валерий Фадеев, при этом из него исключили несколько известных правозащитников.

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«Прежнего совета нет. На этот вопрос я вам ответила в самом начале. Если это называется Советом по правам человека, а решать будет какие-то другие задачи, то на это, как говорят, я не подписывалась»,— заявила госпожа Морщакова Business FM.

По словам Тамары Морщаковой, она не хочет оценивать, полезна ли ее работа в СПЧ. «Это будут оценивать и решать, как им поступать, все другие, причастные к деятельности этого органа или институции. Я просто не хочу в нем участвовать»,— сказала она.

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Напомним, бывшего главу СПЧ Михаила Федотова уволили в связи с достижением 70-летия — предельного возраста для государственной службы. Члены организации ранее просили оставить господина Федотова на его посту, учитывая «личные заслуги» и «непререкаемый авторитет».

Из состава СПЧ исключили политолога, доцента кафедры государственного управления РАНХиГС Екатерину Шульман, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва (заместитель председателя СПЧ), руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского (председатель комиссии СПЧ по избирательным правам).

В состав совета вошли исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

О планах Валерия Фадеева на посту главы СПЧ — в интервью “Ъ”.

О смене состава СПЧ читайте в материале “Ъ” «СПЧ, каким мы его знаем сейчас, прекратит свое существование».