Гендиректора компании «Сисим» арестовали по делу о прорыве дамб

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора золотодобывающего предприятия «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае, в результате которого погибли 15 человек. Под стражу также заключили начальника и мастера горного участка Андрея Еганова и Евгения Александрова, сообщает «РИА Новости».

Начальник участка признал свою вину и заявил о желании сотрудничать со следствием. Гендиректор и мастер свою вину не признают.

Ночью 19 октября в Красноярском крае на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате из-за затопления вахтового поселка погибли 15 рабочих. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

О расследовании трагедии —в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».