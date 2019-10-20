СКР соообщил, что в Красноярском крае прорвались пять дамб

Во время ЧП в Красноярском крае прорвались пять дамб, они были возведены незаконно, сообщает Следственный комитет России (СКР). Прорыв начался с самой верхней, затем по цепочке разрушились еще четыре.

Как выяснило следствие, горный мастер, отвечавший за организацию работ на участке, не имеет специального образования. Начальник участка при этом заявил, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Следствие будет просить о заключении под стражу всех трех фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате из-за затопления вахтового поселка погибли 15 рабочих, госпитализированы еще 14. Судьба еще пяти человек остается неизвестной. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По делу были задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

Подробнее о трагедии —в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».