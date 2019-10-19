СКР возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Красноярском крае

Региональный СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ) после прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае. По последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек, а судьба еще 13 неизвестна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02:00 мск на реке Сейба. Затоплено два рабочих общежития временного типа. В затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.

Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата. МЧС объявило экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оно пройдет под руководством замглавы ведомства Павла Барышева в режиме видеоконферецсвязи. Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек, на место направлены дополнительные силы спасателей из соседних регионов. Ростехнадзор сообщил «Интерфаксу», что дамба была нелегальной.