Словакия запросит у ЕК переходный период для поставок газа из России
12.10.2026, 10:52
Решение об отказе от российского газа не отвечает интересам ни Словакии, ни Евросоюза (ЕС) в целом, считает вице-спикер республики Тибор Гашпар. По его словам, Словакия запросит у Еврокомиссии переходный период для того, чтобы продолжить поставки топлива из России.
«Мы подали иск в Суд ЕС и намерены использовать все доступные правовые средства для защиты энергетической безопасности Словакии... Мы будем вести переговоры с Европейской комиссией о возможностях обеспечить достаточный переходный период для продолжения поставок российского газа, если это будет необходимо»,— сказал «Известиям» политик.
На грядущую зиму у Словакии есть необходимые запасы газа благодаря контракту с «Газпромом», уточнила министр экономики страны Дениса Сакова.
1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через Украину был остановлен. В феврале того же года Словакия начала получать российский газ через «Турецкий поток». Владимир Путин обещал удовлетворить потребности Словакии в энергетике. В июне Словакия оспорила отказ от российского газа в Суде ЕС.