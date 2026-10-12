Словакия запросит у ЕК переходный период для поставок газа из России

Решение об отказе от российского газа не отвечает интересам ни Словакии, ни Евросоюза (ЕС) в целом, считает вице-спикер республики Тибор Гашпар. По его словам, Словакия запросит у Еврокомиссии переходный период для того, чтобы продолжить поставки топлива из России.