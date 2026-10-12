Politico: ЕС намерен ввести санкции против российских производителей ракет
12.10.2026, 10:50
Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России коснется военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, эти меры будут действовать три года.
Собеседники Politico уточнили, что 12 октября главы МИД стран ЕС в Люксембурге продолжат обсуждать ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военным, а также лимиты на передвижение российских дипломатов по Евросоюзу.
7 октября новый — 22-й по счету — пакет санкций согласовали послы стран ЕС. Власти объединения, по данным Reuters, планируют включить в список около 1,6 тыс. организаций и физлиц.