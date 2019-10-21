Суд арестовал одного из фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца начальника участка золотодобывающей компании «Сисим» Андрея Еганова, подозреваемого по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс». Жертвами ЧП стали 15 человек, еще пять числятся пропавшими без вести. Следствие считает, что гидротехнические сооружения были возведены незаконно и без соблюдения требований безопасности.

Андрей Еганова на суде признал вину. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и участвовал в спасательных работах, заявил представитель его защиты. «Я раскаиваюсь и соболезную всем родственникам. Все всё знали <…> Я, начальник участка, все знал. Не досмотрел»,— признал сам обвиняемый (цитата по ТАСС).

По делу также были задержаны директор ООО «Сисим» Максим Ковальков и горный мастер Евгений Александров, они вину не признают. Всех троих фигурантов подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Сегодня, 21 октября, в Красноярском крае объявлен день траура.

Подробнее о расследовании ЧП — в публикации “Ъ” «Дамбы не удержали реку».