Глава Пентагона исключил вывод войск из Афганистана по аналогии с Сирией

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что уход американских войск с севера Сирии не означает, что то же самое произойдет в Афганистане. По его словам, в этой стране еще сохраняется террористическая угроза от «Талибана» и сторонников «Исламского государства» (оба движения запрещены в России), а также других группировок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Чуть ранее США заявили о выводе своих войск из Сирии.

«Все это должно убедить наших союзников и остальных в том, что они не должны неправильно интерпретировать наши действия в Сирии в последнюю неделю, и сопоставлять это с Афганистаном»,— сказал господин Эспер во время выступления в штаб-квартире миссии НАТО Resolute Support (цитата по AFP).

Газета The New York Times при этом сообщает, что США начали сокращать свое военное присутствие в Афганистане, несмотря на отсутствие мирного соглашения с талибами. За последний год Вашингтон вывел из этой страны 2 тыс. человек. Сейчас там находится около 12 тыс. военнослужащих.

Напомним, переговоры с талибами сорвались в начале сентября после того, как в Кабуле взорвалась бомба недалеко от иностранных посольств. Президент США Дональд Трамп решил прекратить переговоры с талибами, те в ответ пообещали продолжить воевать с американцами в Афганистане.

Подробности — в материале “Ъ” «Афганскую сделку сорвали теракты».