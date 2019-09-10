Афганскую сделку сорвали теракты

Президент США Дональд Трамп признал крушение одного из своих важных внешнеполитических проектов, заявив, что переговоры с талибами о мирном урегулировании мертвы. Он дал понять, что не может простить талибам теракты, которые те устраивают, чтобы занять «немного лучшую переговорную позицию». Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что заявление Дональда Трампа — это тоже часть переговорной тактики: президент США пытается заставить талибов быть сговорчивее.

Смерть переговоров за смерть солдата

Дональд Трамп подтвердил свое нежелание продолжать переговоры с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России.— “Ъ”). «Они (переговоры.— “Ъ”) мертвы»,— сказал он в понедельник вечером, отвечая на вопрос журналиста. Тем не менее он обозначил, что планы Вашингтона вывести войска из Афганистана остаются в силе. «Мы бы хотели уйти, но мы уйдем в правильное время»,— сказал он.

Первое заявление на тему афганских переговоров американский президент сделал в ночь с субботы на воскресенье. Он сообщил в Twitter, что отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем и талибами, которые отдельно друг от друга должны были пройти в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции американского президента. Дональд Трамп объяснил это решение тем, что 5 сентября талибы устроили взрыв возле американского посольства. В результате погибли 12 человек, среди которых были двое военнослужащих НАТО: американец и румын. «Что за люди могут убить стольких только для того, чтобы усилить переговорную позицию? Им это не удалось, они сделали только хуже»,— написал президент США.

В тот же день спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад был отозван в Вашингтон. Правда, объясняя этот шаг, глава Госдепа Майк Помпео давал понять, что приостановка переговоров будет временной. Когда в эфире программы Fox News Sunday его спросили, мертвы ли переговоры по Афганистану, он ответил: «На данный момент да».

Стоит отметить, что еще раньше, 3 сентября, талибы также атаковали квартал, где расположены офисы иностранных компаний в Кабуле, и открыто заявили, что это элемент давления на Вашингтон.

«Они должны понимать: если мы участвуем в переговорах, это не значит, что мы слабы. Мы выступаем с сильной позиции»,— говорил после предыдущего теракта пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Когда же президент Трамп объявил о «смерти» переговоров, пресс-секретарь талибов ужесточил риторику. «У нас было два способа покончить с оккупацией Афганистана: один — джихад и война, а другой — переговоры,— заявил во вторник Забихулла Муджахид в беседе с AFP.— Если Трамп хочет остановить переговоры, мы вернемся к первому способу и они скоро об этом пожалеют». Однако политический офис движения в Катаре был не так резок и говорил о сохранении контактов с американскими дипломатами. Об этом в видеообращении заявил представитель офиса Мухаммад Сохейл Шахин, добавив, что «Талибан» ждет «официального разъяснения» ситуации.

Между тем военная активность движения продолжает нарастать. Так, после безуспешных попыток захватить города Кундуз и Пули-Хумри во вторник талибы взяли под контроль уезд Янги-Кала на границе с Таджикистаном и водрузили на центральной площади свой флаг.

Проигравшие и выигравшие

Перспектива серьезного обострения в Афганистане заставляет другие страны, включая Россию, надеяться, что мирные переговоры с Афганистаном все же возобновятся. «Мы все-таки думаем, что он (процесс.— “Ъ”) не мертв, а приостановлен,— заявил во вторник агентству "РИА Новости" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.— Эмоции высоки, зашкаливают с обеих сторон, но, тем не менее, как нам кажется, через какой-то промежуток времени стороны вернутся и продолжат процесс переговоров и завершение сделки». Аналогичное заявление прозвучало и из Пекина. «Мы поддерживаем диалог с участием всех заинтересованных сторон, призываем США и талибов продолжить переговоры до тех пор, пока не будет достигнут результат»,— сказала на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Как считают опрошенные “Ъ” эксперты, надежды России и Китая сбудутся, и весьма скоро.

«Трамп в очередной раз продемонстрировал собственную манеру вести переговоры: довести их до высшей точки накала, слегка "придушить" оппонента, а затем отпустить — и тогда он твой,— сказал “Ъ” эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов.— Таким же образом он поступил с Северной Кореей, и это было весьма удачно». Господин Дубнов уточнил, что главная цель президента США — переизбрание на второй срок и одним из его внешнеполитических успехов должен стать вывод войск из Афганистана. Поэтому за стол переговоров Вашингтон, по мнению эксперта, вернется очень скоро. «Трамп показывает избирателю, что не дрогнет перед "дикарями",— пояснил эксперт.— А через пару месяцев переговоры возобновятся, и соглашение подпишут, но в нем будут более четко прописаны условия вывода и судьба афганского правительства».

Сторона, которой сложившаяся ситуация вполне выгодна, тоже есть — это правительство Афганистана. Напомним, что, когда Залмай Халилзад привез в Кабул проект соглашения с талибами (см. “Ъ” от 4 сентября), там заявили, что в документе необходимо учесть «возможные риски». Кроме того, подписание соглашения между США и «Талибаном» делало спорной целесообразность проведения президентских выборов в Афганистане, запланированных на 28 сентября. Их победителю пришлось бы досрочно покинуть пост, уступив место правительству, сформированному в ходе межафганских переговоров.

Впрочем, не состояться президентские выборы могут и в нынешних условиях. Во вторник целый ряд кандидатов в президенты Афганистана рассказали телеканалу Tolo News, что подготовка к ним не ведется, а успеть все организовать за оставшиеся две с половиной недели невозможно. О том, что выборы с большой вероятностью сорвутся, “Ъ” заявили и эксперты по региону.

«Я уверен, что выборы в этот срок не пройдут и президент Гани Ахмадзай сейчас ищет приемлемую формулу, чтобы объявить об этом, сохранив лицо,— сказал господин Дубнов.— И он, конечно, этому очень рад. Если ему удастся удержаться у власти, то в будущем, уже после сделки с талибами, это позволит ему рассчитывать на серьезные дивиденды».

Кирилл Кривошеев