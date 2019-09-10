«Талибан» пообещал продолжить воевать с США в Афганистане после заявления Трампа

Афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что продолжит борьбу с американскими войсками в Афганистане после слов президента США Дональда Трампа о том, что переговоры США с талибами о мирном урегулировании мертвы. Талибы пригрозили, что администрация США пожалеет о своем решении не продолжать переговоры.

«У нас было два способа положить конец оккупации в Афганистане: один — джихад и боевые действия, другой — переговоры. Если Трамп хочет прекратить переговоры, мы выберем первый путь, и они скоро пожалеют об этом»,— заявил агентству AFP представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

В начале августа Вашингтон и «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом на переговорах в Дохе. По информации ряда СМИ, стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Спустя месяц, 5 сентября, в Кабуле взорвалась бомба неподалеку от места, где находятся иностранные посольства. Погибло 12 человек, в том числе один американский военный. «Талибан» взял на себя ответственность за взрыв. После этого Дональд Трамп решил отменить встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов.

О развитии ситуации в Афганистане читайте в материале “Ъ” «США и “Талибан” почти договорились».