Эрдоган объявил о начале военной операции «Родник мира» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Родник мира» на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). О начале военной операции господин Эрдоган сообщил в Twitter.

«Наша цель — устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион»,— написал президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося ранее в среду, 9 октября, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным проинформировал того о начале операции на северо-востоке Сирии. «Об этом речь шла»,— пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Интерфаксу».

В ответ на начало операции Анкары курдские отряды «Сирийских демократических сил» обстреляли город на юго-востоке Турции. Курдские отряды также подожгли несколько нефтяных скважин на севере провинции.

Ранее Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии и объявила о готовности к наземной операции по созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата.

Напомним, в конце августа президент Турции заявил, что в случае, если Вашингтон будет затягивать с формированием зоны безопасности к востоку от Евфрата, о которой между странами была договоренность, Анкара начнет военную операцию против курдов. Позже стало известно, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии. Курдские формирования на севере Сирии обвинили США в предательстве.

О начале военной операции в регионе и раскладе сил — в материале “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».