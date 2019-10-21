Опубликован список погибших и пропавших без вести при разрушении дамб в Красноярском крае

Компания «Сибзолото» опубликовала список погибших и пропавших без вести при разрушении пяти дамб в Красноярском крае 19 октября. Среди погибших есть машинисты, гидромониторщики, водители, сварщики, охранники.
Семьи семерых живут в Красноярском крае, двоих — в Хакасии. Родственники еще двух погибших живут в Кемеровской и Вологодской областях. Без вести пропали вальщик леса, сварщик, промывальщик геологических проб, охранник и погрузчик.
Всего в результате катастрофы погибли 15 человек, 44 получили травмы. Девять человек находятся в больнице, четверых из них в тяжелом состоянии госпитализировали с помощью санитарной авиации.
Как говорится в сообщении компании, в результате прорыва дамб селевым потоком снесено два общежития, несколько жилых балков и хозяйственных построек.
После трагедии Росприроднадзор заявил о намерении проверить все дамбы страны. С 23 октября ведомство будет проверять все участки, где работает компания «Сисим», на чьих месторождениях произошло разрушение. Роструд начал проверку пяти компаний, сотрудники которых попали в зону прорыва дамбы.
Подробнее о последствиях прорыва дамб — в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку».
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