Роструд проверит компании, работники которых пострадали в Красноярском крае

Федеральная служба по надзору в сфере труда и занятости (Роструд) начала проверку пяти компаний, сотрудники которых попали в зону прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщили в Минтруде. В результате аварии погибли 15 человек, 44 пострадали, 5 остаются пропавшими без вести.

«В отношении работодателей, осуществлявших деятельность на территории пострадавшего района, Рострудом инициированы проверки соблюдения трудового законодательста»,— заявили в ведомстве (цитата по ТАСС). Днем ранее на место аварии вылетел глава Роструда Михаил Иванков.

Среди погибших и пострадавших были жители Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Вологодской областей.

Напомним, ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Введен режим ЧС. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны трое сотрудников компании-владельца дамбы, в том числе директор. По версии следствия, нарушения при проведении золотодобывающих работ стали причиной аварии. Позже в СКР заявили, что были разрушены сразу 5 дамб. Понедельник, 21 октября, объявлен днем траура по погибшим.

Подробнее об аварии в Красноярском крае — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».