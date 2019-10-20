Росприроднадзор намерен проверить все дамбы России после трагедии в Красноярском крае

Росприроднадзор 21 октября попросит правительство России разрешить проверить все дамбы страны после трагедии в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии»,— приводит агентство слова собеседника из Росприроднадзора.

Начиная с 23 октября ведомство будет проверять все участки, где работает компания «Сисим», на чьих месторождениях произошло разрушение пяти дамб. Роструд начал проверку пяти компаний, сотрудники которых попали в зону прорыва дамбы. Работодателей проверят на соблюдение трудового законодательства.

Ночью 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на реке Сейба разрушилось пять дамб. В результате погибли 15 человек, пострадали 44 человека. Судьба еще пятерых неизвестна. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб. в качестве страховой компенсации.

Подробнее об аварии — в материале “Ъ” «Дамба подвела артель».