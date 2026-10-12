Трамп подлил дизеля в огонь
Республиканцы обвиняют Зеленского в игре на стороне демократов
12.10.2026, 12:19
Решение Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива вызвало раскол внутри американского истеблишмента. В Вашингтоне сторонники жесткой линии в отношении России требуют от Трампа отказаться от своего решения. Руководство Республиканской партии сдержанно его одобряет. Крайне правые республиканцы обвиняют президента Зеленского в игре на стороне демократов в преддверии выборов в Конгресс. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Объявленная президентом Трампом сделка по российскому дизелю переполошила Вашингтон. Об этом сообщило 11 октября издание The Hill, комментируя влияние последних договоренностей с Москвой на внутриполитическую ситуацию в США.
Наиболее жесткая реакция последовала из лагеря сторонников продолжения линии покойного сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ).
Двухпартийная группа во главе с сенатором Джин Шахин напомнила, что Конгресс «прямо запретил импорт российских энергоносителей в 2022 году, чтобы американские доллары не финансировали жестокую войну Путина против Украины».
Демократ Стени Хойер призвал Конгресс «принять меры», а сенатор Крис Ван Холлен обвинил президента Трампа в том, что он «развязал глупую и незаконную войну с Ираном, которая взвинтила цены на дизель, а теперь хочет финансировать незаконную войну Путина».
Ужесточения санкций против России требуют и республиканцы-неоконсерваторы. Сенатор Лиса Мурковски призвала Трампа ввести новые рестриктивные меры «вместо того, чтобы позволять России получать доходы и продолжать катастрофическую войну». Сенатор Джон Кеннеди считает, что цены на дизель упадут после окончания войны в Иране. Сенатор Том Тиллис и вовсе заявил, что сделка может быть незаконной: действия президента Трампа, по его словам, прямо противоречат смыслу закона об «адских санкциях», предусматривающего усиление давления на Москву.
Многие неоконсерваторы считают поведение Трампа предательством памяти сенатора Грэма. Среди них — бывший вице-президент Майк Пенс.
Проверкой станет 18 октября: к этой дате администрация США должна принять первые меры по «закону Грэма», включая пошлины против крупнейших покупателей российской нефти.
Утверждения о нарушениях спорны, указывают американские юристы. Они разъясняют, что Минфин США действует через временные генеральные лицензии, а «закон Грэма» прямо исключает такие операции из-под действия своих санкций.
Еще весной сенаторы Рубен Гальего и Чак Грассли внесли законопроект NOPE Act, который предусматривал проведение 30-дневной проверки в Конгрессе решений об энергетических сделках с Москвой (этот законопроект так и застрял в согласованиях).
Теперь в Конгрессе вновь заговорили о необходимости ограничить полномочия президента по смягчению санкций.
Часть консерваторов призывает посмотреть на договоренности президентов Трампа и Путина с холодной головой. Организатор республиканского большинства в Палате представителей Том Эммер назвал эти договоренности «еще одним примером нестандартного мышления». Его коллега по должности в Сенате Джон Баррассо в интервью CBS отверг обвинения, что решение Трампа — издевка над «законом Грэма». По его словам, закон дал президенту «гибкость и огневую мощь». При этом Баррассо призвал Трампа полностью применить предусмотренные законом «адские санкции» против России.
Президент Зеленский внес свой вклад в раскол консерваторов. В частности, он дал нашумевшее интервью ABC. В своем интервью Зеленский подверг резкой критике американскую администрацию. Его главный посыл: топливный кризис в США вызван войной с Ираном, а не Украиной. «Эти люди не могут найти ключ к тому, как остановить Путина. Проще говорить о ценах и связывать их с Украиной»,— заявил Зеленский.
Правые консерваторы в ответ обрушились на президента Украины. Их рупор — сайт Gateway Pundit — отреагировал едким замечанием о том, что Зеленский «побежал ныть» и едва не расплакался, «играя жертву».
Комментатор Fox News Кампос-Даффи заявила в эфире 10 октября, что «неблагодарный Зеленский продолжает взрывать НПЗ и усложняет жизнь президенту перед промежуточными выборами». Сенатор от Юты Майк Ли написал в X: «Зеленский работает сверхурочно, чтобы помочь демократам в ноябре».
Фактически сторонники этой точки зрения повторили то, что написал Трамп еще 5 октября, когда он поставил Киев и демократов в один ряд. В своем посте в Truth Social президент Трамп объяснил рост цен на бензин ситуацией с НПЗ. Он отметил, что российские НПЗ «взрывает Украина», а американские — закрывают власти «синих», демократических штатов.
Обвинения в подыгрывании демократам в адрес Зеленского звучат не впервые. В сентябре 2024 года, когда победа Трампа на выборах не была очевидна, украинского президента обвинили в том, что он посетил завод боеприпасов в Скрантоне (Пенсильвания) вместе с губернатором-демократом. Тогда спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал визит Зеленского «вмешательством в выборы».
В беседе с “Ъ” американский политический аналитик, эксперт по международным отношениям и бывший дипломат Мэттью Хо заявил, что, с точки зрения Зеленского и его европейских партнеров, первые два года второго срока Трампа «были самым мрачным периодом, но у них есть надежда, что придет демократический Конгресс и станет легче». При этом в Киеве уже сегодня размышляют о будущих президентских выборах, рассчитывая на победу демократического кандидата.