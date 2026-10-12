Трамп подлил дизеля в огонь

Ужесточения санкций против России требуют и республиканцы-неоконсерваторы. Сенатор Лиса Мурковски призвала Трампа ввести новые рестриктивные меры «вместо того, чтобы позволять России получать доходы и продолжать катастрофическую войну». Сенатор Джон Кеннеди считает, что цены на дизель упадут после окончания войны в Иране. Сенатор Том Тиллис и вовсе заявил, что сделка может быть незаконной: действия президента Трампа, по его словам, прямо противоречат смыслу закона об «адских санкциях», предусматривающего усиление давления на Москву.