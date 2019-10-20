Эрдоган пригрозил продолжить операцию в Сирии, если США не выполнят взятые на себя обязательства

Турция возобновит проведение военной операции «Источник мира» на севере Сирии против сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), если достигнутые с США договоренности не будут выполнены, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие ограничения.
«Мы ожидаем от наших американских союзников, что на этот раз они продемонстрируют приверженность выполнению данных Турции обещаний»,— цитирует президента Турции Anadolu.
Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Целью наступления была названа очистка приграничной сирийской территории от «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана, а также создание зоны безопасности к востоку от Евфрата, о чем стороны договорились еще в августе.
О ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».
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