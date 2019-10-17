Эрдоган и Пенс договорились о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что достиг соглашения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о приостановке турецкой операции в северной Сирии на 120 часов, сообщает Reuters. Курдские формирования выведут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией.

«Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира", чтобы обеспечить вывод войск "Отрядов народной самообороны" из безопасной зоны на 120 часов»,— сказал господин Пенс. По его словам, Турция окончательно завершит операцию после отвода курдских формирований. Турция согласилась не вести военные действия в городе Кобани.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позже подчеркнул, что приостановку операции не следует трактовать как введение режима перемирия с курдами. США согласились на условия Анкары о сдаче курдами тяжелого вооружения, при этом зона безопасности будет контролироваться вооруженными силами Турции. Он подтвердил, что после отвода курдских вооружений можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии. Несмотря на то, что Турция не будет входить в Кобани, каких-то гарантий по этому городу она не давала, отметил господин Чавушоглу.

По словам вице-президента, США не планируют вводить дополнительные санкции против Турции. Президент США Дональд Трамп готов отозвать уже действующие экономические санкции по мере прекращения огня, добавил он. «Отличные новости из Турции!.. Миллионы жизней будут спасены»,— написал господин Трамп в Twitter. Он добавил, что еще три дня назад такую сделку было невозможно представить. Он назвал этот день «великим для цивилизации.

Встреча господина Эрдогана и господина Пенса прошла в Президентском комплексе Анкары. В переговорах приняли участие вице-президент Фуат Октай, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава Миннацобороны Хулуси Акар и начальник Генштаба ВС Яшар Гюлер со стороны Турции. С американской стороны участие приняли советник президента США по нацбезопасности Роберт Чарльз О'Брайен, американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри и посол США в Турции Дэвид Саттерфилд. Встреча продлилась более 2,5 часов.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Целью наступления была названа очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

О противостоянии мирового сообщества военной операции Анкары,— в публикации “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».