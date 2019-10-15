США ввели санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу США ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Президент США подписал указ для того, чтобы заставить Турцию остановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии и установить бессрочное прекращение огня»,— говорится в заявлении главы Госдепа США. Если Турция в кратчайшие сроки не прекратит наступление, США расширят санкции.

Санкции введены в отношении турецких министерства энергетики, министерства обороны и трех высокопоставленных чиновников, чьи имена не раскрываются. Ограничительные меры введены в отношении лиц, нарушающих права человека в регионе, препятствующих примирению сторон, а также участвующих в насильственной репатриации беженцев.

Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил о готовности «уничтожить экономику Турции», если та не остановит операцию и не вернется к диалогу по урегулированию конфликта. Он также объявил о повышении для Турции до 50% пошлины на ввоз стали и о бессрочном прекращении переговоров по торговому соглашению. Американо-турецкое торговое соглашение планировалось заключить на $100 млрд.

Дональд Трамп направит в ближайшее время делегацию в Анкару для переговоров по мирному урегулированию сложившейся на северо-востоке Сирии ситуации. Об сообщил представитель администрации Белого дома на брифинга для журналистов.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими, США их поддерживают. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии. Страны ЕС осудили действия Анкары. Дамаск назвал турецкое наступление «вторжением». Москва призвала освободить Сирию от иностранного военного присутствия и восстановить ее территориальную целостность.

О расстановке сил на севере Сирии — в материале “Ъ” «Лиха война начало».