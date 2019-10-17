Анкара и Вашингтон сочли себя победителями

Турция согласилась остановить военные действия в Сирии на пять дней с полуночи 18 октября. Об этом было объявлено по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Главное условие Анкары — отвод курдских формирований от турецко-сирийской границы и сдача ими тяжелого вооружения. Только после этого Турция готова объявить о прекращении операции «Источник мира». При этом, Анкара, Вашингтон и курды говорят о своем успехе.

«Жестко, но справедливо»

Американо-турецкие переговоры продолжались примерно четыре часа, и в их успех мало кто верил. Информагентства сообщали о напряженной атмосфере встречи президента Эрдогана с американской делегацией в Анкаре. Однако не успели переговоры завершиться, как президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: «Великолепные новости из Турции… Спасибо, президент Эрдоган».

Напомним, что 9 октября, после начала вывода американских военных с северо-востока Сирии, Турция объявила о начале там военной операции «Источник мира» против курдских формирований. В Вашингтоне ответили на это вводом санкций против Анкары. Одновременно курды активизировали диалог с официальным Дамаском при посредничестве Москвы. Часть контролируемых курдами территорий перешла за эту неделю под контроль сирийских правительственных сил. «Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира", чтобы обеспечить вывод войск "Отрядов народной самообороны" из безопасной зоны на 120 часов»,— заявил вице-президент США Майк Пенс. Он также добавил, что Турция согласилась не вести военные действия в городе Кобани, и озвучил договоренность о совместной работе по созданию зоны безопасности на границе с Сирией.

По словам Майка Пенса, США получили гарантии от сирийских курдов, что они готовы уйти с оговоренной территории. «Они с благодарностью приняли эту возможность прекращения огня, чтобы организованно выйти в безопасную зону»,— сообщил он. Вице-президент добавил, что американские войска в этот район не вернутся. Со своей стороны Дональд Трамп пообещал, что США будут «внимательно следить», «руководить» и «жестко контролировать» отвод курдских сил.

«США с пониманием относятся к обоснованной обеспокоенности Турции относительно безопасности своих южных границ»,— говорится в совместном заявлении двух делегаций по итогам переговоров в Анкаре. В документе обе страны «признают, что события на земле, особенно в северо-восточной Сирии, требуют более тесной координации на основе общих интересов». Заявляется также решимость в продолжении борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии.

По итогам переговоров, президент Дональд Трамп выразил готовность отозвать действующие в отношении Анкары экономические санкции, как только будет завершено введение режима прекращения огня. Он отметил, что еще три дня назад «сделка была невозможна». «Нужно было действовать жестко, но справедливо, чтобы ее достичь»,— написал Дональд Трамп в Twitter, давая понять своим избирателям, что Турция согласилась пойти на уступки под давлением американских санкций.

«Достигли желаемого»

Однако Анкара считает, что именно она осталась в выигрыше. «Мы достигли желаемого»,— заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошуглу. При этом он подчеркнул, что «США приняли наши условия». Министр сообщил, что Анкара и Вашингтон договорились о сдаче курдами тяжелого вооружения, уничтожении их позиций и укреплений. Именно это и было целью Анкары при начале военной операции «Источник силы» 9 октября. Господин Чавушоглу также добавил, что турецкие военные продолжат оставаться в Сирии. По его словам, приостановка турецкой антитеррористической операции в Сирии — это не прекращение огня, так как «прекращение огня возможно только между двумя легитимными силами». Напомним, что Анкара причисляет курдские Отряды народной самообороны (ОНС), с которыми она воюет в Сирии, а также связанную с ними Рабочую партию Курдистана (РПК), к террористам.

«Турция завершит операцию на севере Сирии только после того, как террористы ОНС/ РПК уйдут»»,— заявил Мевлют Чавушоглу, имея ввиду отвод курдских отрядов из 32-километровой зоны безопасности, которую хочет установить Турция на границе с Сирией.

Результат сопротивления

«Мы согласны с этим прекращением огня. Оно является результатом сопротивления курдов, арабов, ассирийцев и давления со стороны международного сообщества»,— заявил главнокомандующий «Силами демократической Сирии», в которые входят отряды ОНС, генерал Мазлум Абди (Кобани). Он добавил, что курды «не примут оккупацию и демографические изменения в регионе».

Ответ турецкого президента

Мевлют Чавушоглу не обошел в своем выступлении тему нашумевшего письма Дональда Трампа своей турецкому коллеге. Текст письма от 9 октября появился в СМИ накануне. В нем, в частности, президент США обращался к Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой «не валять дурака».

«Мы начали операцию 9 октября, вот это и есть наш ответ на письмо Трампа. Мы ранее не видели, чтобы уровень отношений снижался настолько, чтобы такие письма получать, но американский народ сам это письмо оценил по достоинству — многие американцы в своих комментариях в соцсетях писали, что подобные письма неприемлемы»,— заявил глава МИД Турции.

В тоже время он добавил, в Анкаре по-прежнему рассчитывают на визит президента Эрдогана в США в ноябре.

Обсудить с Россией

Мевлют Чавушоглу также особо отметил необходимость диалога с Россией, так как за время, прошедшее с начала турецкой операции на севере Сирии, часть районов, оставленных американцами, перешли под контроль Дамаска при участии российских военных.

«В различных регионах, в том числе в Манбидже, присутствуют войска режима. Вчера в Кобани вошли подразделения режима и России. Эти регионы мы будем обсуждать с Россией»,— сказал он, добавив, что эти темы будут подниматься в ходе визита президента Эрдогана в Сочи 22 октября. Отметим, что именно 22 октября истекают 120 часов, оговоренные США и Турцией.

При этом господин Чавушоглу опроверг слова Майка Пенса, что Анкара давала Вашингтону какие-либо обещания по Кобани. «Мы не обещали, что не войдем в Кобани или еще куда-либо»,— подчеркнул он.

Примечательно, что переговорам американской делегации в Анкаре предшествовал визиту туда спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Они разминулись буквально на часы. Темой встречи россиян с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном и замглавы турецкого МИД Седатом Оналом стала турецкая операция. Всю эту неделю российские военные не прекращали диалог с турецкими партнерами на северо-востоке Сирии.

«Была подтверждена общая убежденность, что достижение прочной и долгосрочной стабилизации на восточном берегу реки Евфрат, в Сирии и в регионе в целом возможно только на основе восстановления суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики»,— говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров делегации в Анкаре.

Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в интервью агентству «Интерфакс», что Москва будет помогать налаживать контакты между Анкарой и Дамаском.

Марианна Беленькая