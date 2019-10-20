Песков: операция Турции в Сирии может навредить политическому урегулированию

Турецкая операция в Сирии может навредить процессу урегулирования в стране, уверен пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» он заявил, что развитие событий на северо-востоке Сирии вызывает крайнюю обеспокоенность российского руководства. Более недели назад Турция начала в регионе военную операцию против курдских формирований, 18 октября был установлен пятидневный режим прекращения огня.

Господин Песков отметил, что президенты России и Турции могут продолжить диалог по нормализации ситуации в регионе. Ранее стало известно, что 22 октября в Сочи пройдет встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. На ней президенты планируют обсудить турецкую военную операцию в Сирию.

Напомним, турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии, начатая 9 октября, вызвала осуждение со стороны ЕС, США, Лиги арабских стран. Вашингтон ввел санкции в отношении Турции, а Москва призвала освободить Сирию от иностранного военного присутствия и восстановить ее территориальную целостность. В ходе турецко-американских переговоров Анкара согласилась приостановить операцию на пять дней, чтобы курды покинули регион.

О том, как турецкая военная операция была приостановлена в регионе, — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».