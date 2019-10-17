Путин и Эрдоган обсудят операцию Турции в Сирии на встрече в Сочи

Президент России Владимир Путин 22 октября обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом операцию Турции на севере Сирии, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Лидеры двух стран проведут в этот день встречу в Сочи.

«В ООН была выражена серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией, потоками беженцев в соседние страны. Действительно, и президент Путин в ходе недавнего телефонного разговора также высказывал обеспокоенность в связи с возможными гуманитарными последствиями этой операции. Наша позиция хорошо известна, она не претерпела каких-либо изменений»,— сказал Песков журналистам. По его словам, президенты используют эту встречу, чтобы «сверить часы» по текущим вопросам российско-турецких отношений.

Отвечая на вопрос о восприятии Кремлем письма президента США Дональда Трампа к господину Эрдогану с призывом «не быть дураком», пресс-секретарь президента РФ сказал, что в Кремле отметили необычный для переписки лидеров стран язык письма. «Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо»,— сказал господин Песков.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Военная операция вызвала обеспокоенность у многих стран, в частности, о своих опасениях заявили члены Совбеза ООН. В качестве меры противодействия США ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также Вашингтон повысил экспортные пошлины на турецкую сталь. Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов усилить экономическое давление на Анкару, если турецкая армия не прекратит наступление на сирийской территории.

Подробнее о взаимоотношениях США и Турции на фоне «Источника мира» — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».