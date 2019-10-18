Алексей Кисин открыл «Российский учебник»

Группа «Эксмо-АСТ» продала корпорацию «Российский учебник» бывшему заместителю руководителя Росимущества Алексею Кисину и его партнеру. «Российский учебник» принес «Эксмо-АСТ» треть выручки в 2018 году, но в последнее время терял долю рынка. Господин Кисин называет «Российский учебник» «проблемной историей», которая ему «показалась интересной».

Компания «Руститанинвест» приобрела группу издательств «Российский учебник», сообщила «Медуза» со ссылкой на совладельца «Российского учебника» и группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Сумма сделки составила «около 6 млрд руб.», сообщил он изданию. Алексей Кисин, которому принадлежит 99% «Руститанинвеста» (еще 1% компании, согласно Kartoteka.ru, владеет его партнер Сергей Безделов), подтвердил факт сделки “Ъ”.

«Мы делали сделку с ГК "Спутник". Я выступаю как частное лицо, это моя компания с партнером. Цену считаем справедливой, но ее не разглашаем»,— заявил господин Кисин, уточнив, что доли новых владельцев в «Российском учебнике» «распределились в паритете».





Представитель «Эксмо» также подтвердил “Ъ” факт сделки.

Алексей Кисин с февраля 2017 года по сентябрь 2018-го был заместителем руководителя Росимущества, до этого он занимал должность директора кинокомпании «Красный квадрат», которая принадлежит Аркадию Ротенбергу. Аркадий Ротенберг «не имеет отношения к сделке», подчеркнул господин Кисин. «После того как я поработал в Росимуществе, решил заняться собственными проектами, проблемными историями — эта история как раз проблемная, но нам показалась интересной. Планируем развивать этот актив»,— заявил он. По словам господина Кисина, он и его команда будут заниматься управлением «Российским учебником».

В корпорацию «Российский учебник» входят издательства «Дрофа» и «Вентана-Граф», годовая выручка компаний по итогам 2018 года составляла 2,7 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно. Президент «Эксмо-АСТ» объявил о намерении продать «Российский учебник» на этой неделе. Это решение Олег Новиков объяснил «Ведомостям» действиями государства, в частности, тем, что в декабре 2018 года Министерство просвещения решило исключить из федерального перечня учебников (ФПУ) почти половину из 482 изданий «Российского учебника». В такой ситуации сложно прогнозировать развитие бизнеса, констатировал он.

Как сообщал “Ъ” 8 февраля, новый федеральный перечень может укрепить позиции крупнейшего производителя учебников на рынке — издательства «Просвещение», совладельцем которого в 2013–2017 годах был Аркадий Ротенберг. После обновления ФПУ в «Российском учебнике» подсчитывали, что доля «Просвещения» в общем количестве учебников перечня выросла с 35% до 53%, а доля самого «Российского учебника», наоборот, снизилась с 46% до 26%. В «Просвещении» не соглашались с такими оценками.

По итогам 2018 года Олег Новиков оценивал долю «Российского учебника» на соответствующем рынке как около 25% по выручке и ждал снижения этого показателя по итогам 2019 года в связи с внедрением нового ФПУ. Доля учебников в выручке всего «Эксмо-АСТ» составляла примерно с 30% в 2018-м, ожидаемый показатель по итогам 2019 года составлял до 25%.

В сентябре, как сообщал “Ъ”, «Просвещение» и входящая в структуры «Эксмо-АСТ» «Вентана-Граф» договорились об урегулировании конфликта, длившегося с конца 2017 года,— «Просвещение» отказалось от иска на рекордные для рынка 3,7 млрд руб., закрепив за собой права на товарный знак ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) в форме трехцветного глобуса.

Валерия Лебедева, Анна Афанасьева